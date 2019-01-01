Son Dakika Haberleri: Öso Birlikleri Pyd Bölgesine 400 Metre Mesafede

Öso Birlikleri Pyd Bölgesine 400 Metre Mesafede

1 saat önce

Suriye'nin Münbiç şehrine sevkiyatı devam eden Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikleri, PYD bölgesine 400 metre mesafeye kadar geldi.

Öso Birlikleri Pyd Bölgesine 400 Metre Mesafede, System.String[]
Suriye'nin Münbiç şehrine sevkiyatı devam eden Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikleri, PYD bölgesine 400 metre mesafeye kadar geldi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Münbiç'e harekat için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Harekat kapsamında ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Sultan Murad Tümeni, PYD bölgesine 400 metre mesafeye kadar geldi.

Türkmen Siyasetçi Salih Fadıl, ÖSO askerlerine yaptığı konuşmada, "Eğer hakka uyarsanız Allah size yardım eder, biz zulüm edenlere karşı çıkmak için gidiyoruz dolayısıyla kimseye zulüm etmeyin ki Allah sizin beraber olsun, zulme karşı çıkanın zalim olması mümkün değildir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Batılılar ve gazeteciler bizim hatalarımızı arıyorlar onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor, esirleri öldürmeyin, ağaçları kesmeyin, ihtiyaç dışında hiçbir hayvan boğazlamayın, ibadet yerindeki rahipleri öldürmeyin. Biz insanları öldürmek için değil aksine insanları zulümden kurtarmak için geldik. Münbiç'teki halkımız zulme maruz kaldı, biz Özgür Suriye Ordusu olarak zulmetmemeliyiz, öldürmemeliyiz, zarar vermemeliyiz. Münbiç'te yaşayan Kürt, Arap, Türkmen hepsi bizim halkımız ve kardeşimizdir, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor; 'Müminler ancak kardeştir.' Biz kendi toprağımızı ve halkımızı vahşi insanlardan kurtarmaya geldik onun için niyetimiz Allah rızası için olmalı. Biz zulme ve haksızlığa karşı mücadele ediyoruz, ne mal ne de mülk için savaşıyoruz, biz bize karşı savaşan İran'dan ve Hizbullah'tan militanla getiren PKK'ya karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Aramızda hiçbir fark yok. Tek fark takvadır, sizler haklı olanlarsınız onlar ise batıl olanlardır" ifadelerini kullandı. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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