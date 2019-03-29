Öso'dan Cerablus'ta Kaçakçılık Operasyonu

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel polisler, Cerablus ilçesinin Gandura beldesinde bir şebekeye ait araçta silah ele geçirdi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yerel polisler, Cerablus ilçesinin Gandura beldesinde bir şebekeye ait araçta silah ele geçirdi.



Yerel polisler, Gandura beldesinde kaçakçılık ve organize suçlara karışan bir şebekeye ait silahları yakaladı.



Operasyonda anti-tank füzeleri, kalaşnikoflar, pkm 7.5 tipi silahlar, mühimmat ile ekipmanlara el konuldu.



Aracın Münbiç bölgesine gittiği öğrenildi.



Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.



İlçe, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'in kuzeyinde yer alıyor.

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