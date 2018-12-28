Son Dakika Haberleri: Öso'dan Münbiç Cephe Hattına Yeni Takviye

Öso'dan Münbiç Cephe Hattına Yeni Takviye

21 dakika önce

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hatlarına yeni askeri birlikler gönderdi.

Öso'dan Münbiç Cephe Hattına Yeni Takviye, System.String[]
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hatlarına yeni askeri birlikler gönderdi.

Terör örgütü YPG/ PKK ve Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesi ile ilgili yaptıkları açıklamaların ardından, ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla Münbiç cephe hattına sevk etti.

Münbiç bölgesine gönderilen kuvvetlerin Türkiye'nin bölgeye yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ve Türkmen unsurlardan oluşan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti.


Öte yandan, ÖSO bileşenlerinden oluşan Milli Ordu da yaptığı yazılı açıklamada, Münbiç cephe hatlarına birlikler gönderildiğini belirterek, "Bölge halkının çağrısı üzerine Münbiç'i özgürleştirmek için hazır olduğumuzu bildiririz." ifadesine yer verildi.

YPG/PKK, gün içinde Münbiç'ten çekildiğini iddia ederek Esed rejimini ilçeye girmesi için davet etmişti. Esed rejimi ordusu da bunun üzerine yaptığı açıklamada, ilçeye girdiklerini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:57 Kaynak: AA

Münbiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz

Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:18:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öso'dan Münbiç Cephe Hattına Yeni Takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]