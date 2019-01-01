Öso Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Operasyona Hazır

Suriye'nin Azez ve Halep kentlerinde toplanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Suriye'nin Azez ve Halep kentlerinde toplanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Münbiç'e harekat için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. ÖSO'nun da katılacağı operasyon için Hamza Tugayları ve Selam Tugayları'na bağlı birlikler başlatılacak operasyon için hazır olduklarını açıkladı. ÖSO askeri, "Bizim tek hedefimiz mazlumları zalimlerin elinden kurtarmak, masum insanlara ve onların eşyalarına zarar vermemek üzere düşmanlara karşı mücadelemizi sürdürmektir. Bu bölgede yaptığımız en yüce şey düşmanlarımıza karşı mücadele ve son olarak bu uğurda şehit olmaktır" dedi. ÖSO'ya bağlı Selam tugayları komutanı Ala'a Burra ise, "Münbiç'te PKK terör örgütüne karşı yürüteceğimiz operasyon için hazırlıklarımızı tamamladık. Bölgeyi terörden ve teröristlerden temizlemek çerçevesinde her türlü önlemlerimizi ve hazırlıklarımızı bitirdik. Birliklerimize masumlara zarar verilmemesi yönünde eğitim verdik çünkü yapacağımız operasyonun bölgesindekiler gerek Kürt gerek Arap hepsi bizim kardeşimiz ve halkımızdır. Operasyon için tanklarımızı ve adamlarımızı hazırladık. Gideceğimiz bölgenin coğrafi girinti çıkıntılarına göre adamlarımızı eğittik, biz kardeşlerimizi ve halkımızı PKK terör örgütünden kurtarmaya geldik" ifadelerini kullandı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti

Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti