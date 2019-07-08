ÖSO ilk 'zırhlı aracını' üretti
19 dakika önce
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinden bu yana sürdürdüğü çalışmaları neticesinde kendi zırhlı aracını ürettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:47
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, Fırat
Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinden bu yana sürdürdüğü çalışmaları neticesinde kendi zırhlı aracını ürettiği bildirildi.
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