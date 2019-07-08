Son Dakika Haberleri: ÖSO ilk 'zırhlı aracını' üretti
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ÖSO ilk 'zırhlı aracını' üretti

19 dakika önce

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinden bu yana sürdürdüğü çalışmaları neticesinde kendi zırhlı aracını ürettiği bildirildi.

ÖSO ilk 'zırhlı aracını' üretti, System.String[]
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinden bu yana sürdürdüğü çalışmaları neticesinde kendi zırhlı aracını ürettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:47 
Fırat, Ekonomi
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