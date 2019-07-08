Son Dakika Haberleri: ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
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ÖSO ilk zırhlı aracını üretti

22 dakika önce

ÖMER KOPARAN/SELEN TEMİZER - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni, personel taşıyıcı zırhlı araç üretti.

ÖMER KOPARAN/SELEN TEMİZER - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni, personel taşıyıcı zırhlı araç üretti.
Hamza Tümeni'nden alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Mart 2017'de sonuçlanmasının ardından teknik uzmanlar toplanarak askeri sanayi alanında çalışmalara başladı.
Söz konusu birliğe bağlı güçler hafif, orta ve ağır olmak üzere askeri teçhizat ve donanım bakımı fabrikası kurdu.
TSK envanterindeki zırhlı araçları model alan güçler, personel taşıyıcı askeri araç üretimi için plan oluşturdu.
10 kişilik mürettebatı taşıyabiliyor
Bir yılın sonunda üretilen ve "El Fehd" (Kaplan) ismi verilen 4x4 zırhlı araç, düz yolda saatte 80 kilometreye, engebeli yolda ise 30 kilometreye ulaşabiliyor. Altı metre uzunluğunda ve 1,75 metre genişliğindeki aracın yüksekliği 3 metre, ağırlığı ise 8 ton.
Soğuk sıcak iklimlendirme sistemiyle donatılan araç, bir komutan, bir şoför, bir doldurucu, bir nişancı, bir ilk yardım personeli, tam teçhizatlı 5 asker olmak üzere 10 kişilik mürettebatı taşıyabiliyor.
Gece görme sistemi
Hidrolik arka kapı, 7 yan ateş açma ve silah mazgalları, mermiye karşı korumalı ön cam ve mazgallar, hafif ve orta ağırlıklı mayınlara karşı koruma özelliklerinin de bulunduğu ÖSO'nun ilk zırhlı aracının diğer özellikleri ise şöyle sıralandı:
"Roketli ve RPG füze saldırılarına karşı mukavemeti artırmak için çelikten yapılmış ön ve yan koruma ağı
Tam cephaneli otomatik kontrollü m2-12,5 ayar makineli tüfek ve 3 yedek cephane sandığı
360 derece dönme kabiliyetli ve otomatik kontrollü makineli tüfek
Yüksek çözünürlüklü ekrana bağlı gündüz ve gece görme sistemi
Sahada diğer teşkilatlarla iletişim kurmak amacıyla gelişmiş iletişim sistemi."
ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:17 Kaynak: AA
Fırat, TSK, Güncel
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