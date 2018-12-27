Son Dakika Haberleri: Öso Komutanı Berri: "Operasyon İçin Türkiye'den Emir Bekliyoruz"

Öso Komutanı Berri: "Operasyon İçin Türkiye'den Emir Bekliyoruz"

1 saat önce

- ÖSO Komutanı Berri: "Operasyon için Türkiye'den emir bekliyoruz" Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirttiHATAY - Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri,...

- ÖSO Komutanı Berri: "Operasyon için Türkiye'den emir bekliyoruz"
Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtti

HATAY - Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e operasyon için Türkiye'den emir beklediklerini söyledi.
General Berri, operasyon öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus'ta, Azez'de Rai'de, Afrin'de başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Tuğgeneral Berri, "Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusunun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulüm etti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasp edildi, talan edildi ama ÖSO ve Türkiye'nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yapılacak olan olası bir operasyonda terör örgütleri bu bölgeden temizlenecek ve bölgeden zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek ve bölgeye güven ve huzur gelecek" dedi.
Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığını ve Türkiye'den emir beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Münbiç, Türkiye, Genel
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