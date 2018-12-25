Son Dakika Haberleri: Öso Komutanlarından "Operasyona Hazırız" Mesajı

Öso Komutanlarından "Operasyona Hazırız" Mesajı

6 dakika önce

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor.

Öso Komutanlarından
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus'ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti.

"ASKERLERİMİZ SABIRSIZLANIYOR"

ÖSO komutanlarından Abukusay operasyona hazırız mesajı vererek, "İnşallah Türkiye'nin sayesinde kendi topraklarımızı geri alacağız, bizim askerlerimiz operasyonu sabırsızlıkla bekliyor onlar bizim toprağımızı bizden aldılar biz de kendi topraklarımızı geri almak için askerlerimizle birlikte sabırsızlanıyoruz. Türk hükümetine ve Türk Milletine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle biz kazanacağız" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

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