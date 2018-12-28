Son Dakika Haberleri: Öso Lideri: "Münbiç'e Ailemizi, Evlatlarımızı Kurtarmak İçin Gireceğiz"

Öso Lideri: "Münbiç'e Ailemizi, Evlatlarımızı Kurtarmak İçin Gireceğiz"

1 saat önce

Suriye'nin Azez kentinde toplanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine konuşma yapan ÖSO Lideri, "Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz" dedi.

Öso Lideri:
Suriye'nin Azez kentinde toplanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine konuşma yapan ÖSO Lideri, " Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz" dedi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) liderlerinden Ahmed Ennejjar, Münbiç'e gitmek üzer Suriye'nin Azez kentinde toplanan birliklere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Ennejjar, yaptığı konuşmada, "Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz. Siviller bizim kardeşlerimizdir, sivilleri tutuklamak veya zorla gözaltına almak yasak, sivillere eziyet veya zarar vermek kesinlikle yasak, oradakiler bizim ailelerimiz ve kardeşlerimizdir" dedi.

Emirlerin dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Ennejjar, "Kabalık içeren bir davranışta bulunmak katiyyen yasak, askeri liderinin emirlerini dinleyin ve sivillerin sükunetini bozacak bir eylem yapmak yasak. Biz Münbiç'te kargaşa olmasını istemeyiz, planlı olarak gireceğiz. Niyetimizi Allah rızası için olmalı, ölüm her daim yakınımızda onun için namazlarımıza dikkat edelim. Münbiç'te ailesi veya akrabası olan varsa arasın ve bizim geleceğimizi söylesin, tatmin etsin onları. Biz girdiğimizde ailemizi karşılayacağız ve onları teröristlerden kurtaracağız" ifadelerini kullandı. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Suriye, Azez, Münbiç, Güncel
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