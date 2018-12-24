Son Dakika Haberleri: Öso, Membiç Sınırında Nöbette

Öso, Membiç Sınırında Nöbette

2 saat önce

Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında hendek kazarak nöbet tutuyor.

Öso, Membiç Sınırında Nöbette, System.String[]
Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında hendek kazarak nöbet tutuyor.

Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, silahlı ve zırhlı araçlarla YPG/ PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edildiği bilgisi edinilmişti. Membiç'e sınır olan Cerablus'a bağlı Dedat bölgesine ulaşan ÖSO askerleri sınır boyunca siper alarak, eller tetikte bekliyor. Belli aralıklarla belli noktalara yerleştirilen askerler Menbiç sınırında nöbet tutuyor.

Bölgeye Türkiye'den gönderilen sevkiyatların çoğunluğunun Dedat bölgesine gönderildiği öğrenildi. - CERABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:25 Kaynak: İHA

PKK, Türkiye, Güncel
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