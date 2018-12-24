Öso, Membiç Sınırında Nöbette
1 saat önce
- ÖSO, Membiç sınırında nöbetteCERABLUS - Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında hendek kazarak nöbet tutuyor.
- ÖSO, Membiç sınırında nöbette
CERABLUS - Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında hendek kazarak nöbet tutuyor.
Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu askerleri, silahlı ve zırhlı araçlarla YPG/PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edildiği bilgisi edinilmişti. Membiç'e sınır olan Cerablus'a bağlı Dedat bölgesine ulaşan ÖSO askerleri sınır boyunca siper alarak, eller tetikte bekliyor. Belli aralıklarla belli noktalara yerleştirilen askerler Menbiç sınırında nöbet tutuyor.
Bölgeye Türkiye'den gönderilen sevkiyatların çoğunluğunun Dedat bölgesine gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:26 Kaynak: İHA
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