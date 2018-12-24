Son Dakika Haberleri: Öso Membiç Yolunda

Öso Membiç Yolunda

1 saat önce

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.

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Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.

Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda, "Tel Abyad ve Münbiç'e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek" ifadeleri yer aldı. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Münbiç, 3. Sayfa
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