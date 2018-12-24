Öso Membiç Yolunda
1 saat önce
Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.
Özgür Suriye
Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.
Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda, "Tel Abyad ve Münbiç
'e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek" ifadeleri yer aldı. - MÜNBİÇ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
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