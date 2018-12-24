Son Dakika Haberleri: Öso Membiç Yolunda

Öso Membiç Yolunda

51 dakika önce

- ÖSO Membiç yolundaMÜNBİÇ - Özgür Suriye Ordusu'na ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.

- ÖSO Membiç yolunda

MÜNBİÇ - Özgür Suriye Ordusu'na ait birlikler, Membiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.
Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda, "Tel Abyad ve Münbiç'e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:21 Kaynak: İHA

Münbiç, Güncel
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