Son Dakika Haberleri: ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
Son Dakika Güncel Haber

ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti

1 saat önce

Şanlıurfa'da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.

ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti, System.String[]

Şanlıurfa'da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan komutanlar, Şanlıurfa'da toplandı. Toplantıda Suriye'nin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar ele alındı. Tüm ÖSO komutanları, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini Şanlıurfa'dan duyurdu. Özgür Suriye Ordusu komutanlarının kuracağı Milli Ordu'nun Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyona da destek vereceği belirtildi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, tek çatı altına Milli Ordu'yu oluşturarak birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğini söyledi. Mustafa, "Burada yeni bir yapılanma ile ilgili toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda geçici hükümet çatısı altında ve bakanlığında katkılarıyla bir nizami ordu oluşacak. Büyük ikim gruptan olan Ulusal Ordu ve Kurtuluş Cephesi birleşerek yeni bir çatı altında birleşiyor. Böylelikle tüm ılımlı muhalefetin silahlı unsurlarını tek çatı altında birleştirmiş olacağız" ifadelerini kulandı.

(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)

Suriye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti
Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Everton, Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi! CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]