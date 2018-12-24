ÖSO, Münbiç'te cephe hatlarına gidiyor
2 saat önce
Eğitimini tamamlayan ÖSO askerleri, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile olan sınır hatlarına yönlendirdi.
Eğitimini tamamlayan ÖSO askerleri, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/ PKK
ile olan sınır hatlarına yönlendirdi. Kuvvetlerin, Türkiye
'nin olası operasyonunda görev üstleneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:13
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