Son Dakika Haberleri: ÖSO, Münbiç'te cephe hatlarına gidiyor

ÖSO, Münbiç'te cephe hatlarına gidiyor

2 saat önce

Eğitimini tamamlayan ÖSO askerleri, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile olan sınır hatlarına yönlendirdi.

ÖSO, Münbiç'te cephe hatlarına gidiyor, System.String[]
Eğitimini tamamlayan ÖSO askerleri, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/ PKK ile olan sınır hatlarına yönlendirdi. Kuvvetlerin, Türkiye'nin olası operasyonunda görev üstleneceği öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:13 

Türkiye, PKK, Ekonomi
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