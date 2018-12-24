Öso Münbiç Yolunda
1 saat önce
Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Münbiç ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor.
Özgür Suriye
Ordusu'na (ÖSO) ait birlikler, Münbiç
ve Tel Abyad'a doğru ilerliyor. Terörden arındırılan bölgede cephe hattına ilerleyen birliklerden gelen videoda, "Tel Abyad ve Münbiç'e girmek için hazırlıklarımızı yaptık, bu görmüş olduğunuz görüntüdeki ordunun yarısı, geri kalanın da daha sonra gelecek" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:26 Kaynak: İHA
ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti