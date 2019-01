Öso'nun Cephelerde Bekleyişi Sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekat düzenleyebileceğine yönelik açıklamaların ardından teyakkuz durumuna geçen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Menbiç ve Ayn-el Arap sınırında eli tetikte bekleyişi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılında Fırat Kalkanı, geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat'ın batı yakasında kalan Suriye'nin Cerablus ile Afrin arasındaki hattı terör örgütlerinden temizledi. Terör tehdidinin sonlandırıldığı 4 bin kilometre kareyi aşkın bölgeye, zorunlu olarak göç ederek Türkiye 'ye gelmek zorunda kalan 300 bine yakın kişi geri dönerken, teröristlerin yaşanmaz hale getirdiği kentler alt yapı çalışmaları ile yeniden inşa edildi.Türkiye'nin sınır güvenliği ve terör tehdidinin sonlanması için Fırat'ın doğusuna da TSK tarafından harekat düzenlenebileceğine yönelik açıklamaların ardından gözler yeniden Suriye'ye çevrildi. Harekat beklentisi ile sınırın hem Türkiye tarafında, hem de Suriye içerisinde hareketlilik başladı. TSK, sınır hattı ile Suriye içerisinde Fırat Kalkanı bölgesindeki üslerine zırhlı araç ve personel takviyesi yaparken, terör örgütü PKK/PYD militanları yeni mevzi, siper, hendek ve tünel inşa ederek savunma alanları oluşturmaya başladı. TSK'nın daha önce düzenlediği iki harekata da katılan ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Fırat'ın doğu yakası ile Fırat Kalkanı bölgesine komşu PKK/PYD denetimindeki Menbiç sınırındaki cephe hatlarını güçlendirerek eli tetikte görev yapmaya başladı.Fırat Kalkanı bölgesi ile teröristlerin kontrolündeki Menbiç kentini birbirinden ayıran Sacur Çayı'nın iki yakasında TSK ve ABD askerleri devriye görevini sürdürürken, Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD'li teröristlerin mevzilerine bazı noktalarda birkaç yüz metre mesafedeki cephe hatlarında ağır silahlarla taarruza hazır şekilde bekliyor. ÖSO güçleri her an olası bir Menbiç operasyonuna hazır olduklarını ve bir an önce düzenlenecek harekat ile bölgeyi teröristlerden arındırmayı hedeflediklerini kaydetti.Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kentinin Zor Mağar bölgesinde ise PKK/PYD'li teröristler, mevzi ve siperlerde panik halinde nöbet tutmayı sürdürüyor. Özgür Suriye Ordusu güçleri de Menbiç hattında olduğu gibi Fırat'ın doğusunu gören cephe hatlarında eli tetikte bu bölgeye yönelik harekatı bekliyor.- Suriye