Son Dakika Haberleri: Öso Önlemlerini Artırdı, Teröristleri Operasyon Korkusu Sardı (2)

Öso Önlemlerini Artırdı, Teröristleri Operasyon Korkusu Sardı (2)

4 saat önce

TERÖRİSTLER, ERKEKLERİN MENBİÇ'TEN ÇIKMASINA İZİN VERMİYORFırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan PKK/PYD'li teröristler, siviller üzerindeki baskısını artırdı.

Öso Önlemlerini Artırdı, Teröristleri Operasyon Korkusu Sardı (2), System.String[]
TERÖRİSTLER, ERKEKLERİN MENBİÇ'TEN ÇIKMASINA İZİN VERMİYOR

Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan PKK/PYD'li teröristler, siviller üzerindeki baskısını artırdı. Menbiç'te yaşayan ve daha önce rahatça Cerablus veya farklı noktalara gidebilen sivillerin son on gündür kent dışına çıkmaları teröristler tarafından engelleniyor. Menbiç'ten çıktıktan sonra Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Cerablus tarafına gelen sivillerin, Deded bölgesinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan üst aramalarının ardından geçişlerine izin veriliyor. Cerablus bölgesine gelmek için Deded'deki ÖSO kontrol noktasına gelen siviller, teröristlerin kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar dışındakilerin geçişlerine izin vermediğini söyledi. Teröristlerin operasyonun gündeme gelmesinin ardından üzerlerine yoğun baskı uyguladığını ve her evden en az bir kişiyi zorunlu olarak silah altına aldığını belirten siviller, "Şu anda Menbiç'teki teröristlerde büyük korku var. Siviller üzerinde baskı uyguluyor ve zoraki olarak gençleri askere alıyorlar. Menbiç'ten çıkanlara da büyük zorluk çıkarıyorlar ve izin vermiyorlar. Fırsatını bulsa binlerce kişi Menbiç'i terk edecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:09 Kaynak: DHA

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