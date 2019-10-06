Son Dakika Haberleri: Öso özel kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmadı
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Öso özel kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmadı

1 saat önce

SURİYE'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Özgür Suriye Ordusu unsurlarından Hamza Tümeni, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat için Türkiye'den emir bekliyor.

Öso özel kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]
SURİYE'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Özgür Suriye Ordusu unsurlarından Hamza Tümeni, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat için Türkiye'den emir bekliyor. Hamza Tümeni askerleri, gerçek mermilerin kullanıldığı zorlu savaş tatbikatlarıyla harekata hazırlanıyor.
Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alan Özgür Suriye Ordusu Askerleri, son bir haftadır her gün tatbikat yapıyor. Milli Ordu'nun kurulmasının ardından ÖSO bileşeni gruplar, sıklıkla düzenledikleri tatbikatlarla olası bir harekata askerlerini hazır hale getiriyor. ÖSO'nun Özel Kuvvetleri olarak bilinen Hamza Tümeni askerleri, Raco Dağı'nda bulunan tatbikat merkezinde düzenli olarak tatbikat gerçekleştiriyor. 45 günlük zorlu eğitimlerle cephede görev almak için hazır hale gelen askerler, gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği YPG ve rejim bayrağı bulunan siperlere operasyon düzenliyor. Askerler yakın dövüş, göğüs göğse muharebe ve meskun mahal eğitimleri de alıyor. ÖSO komutanları, askerlerinin Fırat'ın doğusu için hazır olduğunu, Türkiye'den emir beklediklerini söylüyor.


Türkiye, Fırat, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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