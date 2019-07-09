ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesinde dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:11 Kaynak: AA
'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesinde dün akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kilis
'in Elbeyli
ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de ÖSO bünyesindeki askeri polis sorumlu yardımcısının aracına yerleştirilen bomba, gece saatlerinde patlatıldı. Söz
konusu polisin araç içerisinde bulunan oğlu hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri eylemin terör örgütü YPG/ PKK
tarafından yapıldığı üzerinde duruyor.
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