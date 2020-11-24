ÖSÖB-DER'den Hatay'da fidan dikimi - Son Dakika

Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (ÖSÖB-DER) tarafından Hatay'ın Belen ilçesinde yanan alanlara fidan dikimi gerçekleştirildi.

Derneğin Hatay Temsilcisi Fatma İnan, Hatay'da yanan yerler için özel sektör öğretmenleri olarak nefes olmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Sarımazı Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğünce kendilerine hazırlanan bölgede 150 kiri ağacı diktiklerini belirten İnan, bölgeyi yeşillendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.