ÖSÖB-DER'den öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesi çağrısı Açıklaması - Son Dakika

ÖSÖB-DER'den öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesi çağrısı Açıklaması

21.01.2021 19:07
ÖSÖB-DER'den öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesi çağrısı Açıklaması, System.String[]

Özel Sektör Öğretmenleri Birliği Derneği (ÖSÖB-DER), Sağlık Bakanlığının aşılama öncelik şemasında öğretmenleri ön sıralarda tutmasını istedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Birliği Derneği (ÖSÖB-DER), Sağlık Bakanlığının aşılama öncelik şemasında öğretmenleri ön sıralarda tutmasını istedi.

ÖSÖB-DER'den yapılan yazılı açıklamada, sağlık ihtiyacı söz konusu olduğunda öğrenme ihtiyacının geri planda tutulmasının en makul durum olduğu belirtilerek, "Bu konudaki temel beklentimiz yüz yüze eğitime ara verilmesi kararının önem derecesine göre başka çare kalmadığında alınmasıdır. Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin birlikteliğinin biricik derneği olan ÖSÖB-DER, sürecin izleyicisi değil, öznelerinden bir tanesidir. Pandemi sürecindeki değerlendirmelerimizi ülkemiz eğitim sistemine karşı taşıdığımız sorumluluk gereği yapmaktayız. Bakanlığımızın öncelikle öğrencilerimizin, sonrasında ise çalışanlarımızın sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerini takdirle izliyoruz. Aynı şekilde sınav gruplarını ve küçük yaş sınıflarını öncelikli tutarak plan geliştirmesini de destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Aşılanmış öğretmenler olarak görevimizin başında olmayı arzu ediyoruz." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüz yüze eğitimin en kapsayıcı ve tamamlayıcı eğitim modeli olduğunun altını çizerek, pandemi koşullarında yapılacak yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz bir şekilde en üst seviyede sağlık önlemleri alınarak yapılması hususunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla Sağlık Bakanlığının aşılama öncelik şemasında öğretmenleri olabildiğince ön sıralarda tutmasını ve aşılanmış öğretmenler olarak görevimizin başında olmayı arzu ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yüz yüze eğitim planlamalarında seyreltilmiş sınıflar, dönüşümlü ders günleri ve sadeleştirilmiş ders planları gibi uygulamaları dikkate almasını öneriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin psiko-sosyal ve beden gelişimi açısından önemli gördüğümüz sanat-kültür-spor branşlarındaki derslerin de uygulamada olmasının bakanlık tarafından denetlenmesini dikkatle izlediğimizin bilinmesini isteriz."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖSÖB-DER'den öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesi çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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