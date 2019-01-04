Son Dakika Haberleri: Osram Akıllı Ampulleri N11.com'da

Osram Akıllı Ampulleri N11.com'da

19 dakika önce

Enerji tasarruflu ampul markası Osram ürünleri n11.com'da satışa sunuluyor.

Osram Akıllı Ampulleri N11.com'da, System.String[]
Enerji tasarruflu ampul markası Osram ürünleri n11.com'da satışa sunuluyor.

n11.com'un açıklamasına göre, enerjiden tasarruf ederken ömürlük ampullerle kaliteli aydınlanma hizmeti almak isteyenler n11.com'a geliyor.


Aydınlatma sistemlerinde yenilikçi ve "akıllı" çözümlerle üretim yapan ampul markası Osram ürünleri n11.com'da ev ve araçlarının ışık sistemlerini yenilemek isteyenlerle buluşuyor. Tasarruflu ve dayanıklı modelleriyle öne çıkan Osram ürünleri ister ev ve ofislerde isterse otomobillerde güçlü aydınlatma seçenekleri mevcut.

n11.com'da satışa sunulan Osram ampulleri ev ve ofislerinde akıllı aydınlatma ürünlerini tercih edenler için fırsat sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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