OSS: Otomotiv satış sonrasında çarklar yavaşlasa da durmadı - Son Dakika
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OSS: Otomotiv satış sonrasında çarklar yavaşlasa da durmadı

7 saat önce

Covid-19 salgını tüm sektörleri derinden etkilemesine karşın otomotiv satış sonrası pazarında çarklar durmadı.

OSS: Otomotiv satış sonrasında çarklar yavaşlasa da durmadı, System.String[]

Covid-19 salgını tüm sektörleri derinden etkilemesine karşın otomotiv satış sonrası pazarında çarklar durmadı. Azalan talep doğrultusunda hızını düşüren ancak faaliyetlerine devam eden satış sonrası sektörü, salgının yarattığı kaybı daha kısa sürede telafi etmeyi planlıyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) ikinci anket çalışması da sektördeki tabloyu ortaya koyuyor. Ankete göre; sektördeki evden çalışma oranı yüzde 48'den yüzde 55'e yükselirken, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurma oranı da yüzde 61'e çıktı. Üyeler arasında üretim gerçekleştirenlerin üretime devam etme oranı ise yüzde 76'dan yüzde 82'ye yükseldi. Ayrıca sektörün ortalama yüzde 83 gibi büyük bir bölümünün nakit akışı sıkıntısı için ek önlemler aldığı belirlendi.

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ise "Satış sonrası ve hizmet çarkını durdurmadan talebin artmasını bekleyeceğiz. Kontrollü olarak iş hayatımıza devam edeceğiz. Sektörümüz, kaybını hızlı bir şekilde kapatabilir" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde üretim ve hizmet çarklarının durmadığı otomotiv satış sonrası sektörü, yaşadığı kaybı diğer sektörlere oranla daha kısa sürede kapatmayı hedefliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) düzenlediği Koronavirüs Etki Araştırmaları'nın ikincisi de azalan talep doğrultusunda hızın düştüğü ancak hizmet ve üretimin durmadığı pazardaki tabloyu ortaya koydu.

İlk olarak 30 Mart haftasını kapsayan anket çalışmasına, 13 Nisan haftasını içeren ikinci çalışmayla devam eden OSS, iki haftalık zaman zarfında yaşanan değişiklikleri gözler önüne serdi. Ankete göre; iki haftalık süre içinde OSS üyelerinin evden çalışma oranı yüzde 48'den yüzde 55'e çıktı. Sektörün en büyük problemlerini ise ciro kaybı, motivasyon düşüklüğü ve nakit akışındaki sıkıntılar oluşturdu. Ayrıca ilk ankette gümrüklerde sıkıntı yaşadığını söyleyen üyelerin oranı yüzde 39 iken, bu oran yüzde 29'a düştü. Tedarikte sorun yaşayan üyelerin oranı da yüzde 41'den yüzde 35'e geriledi. Ankette, üyelerin Nisan ayında yüzde 55, Mayıs ayında ise yüzde 52.7 pazar daralması bekledikleri gözlemlendi.

Ankete göre, sektör temsilcileri, salgının nakit akışında yaşatacağı sıkıntılar için önlemlerini aldı. Bu kapsamda; sektörün ortalama yüzde 83'ü nakit akışı sıkıntısına karşılık ek önlemler aldığını açıkladı. Bu oran ilk ankette yüzde 75'ti. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran üyelerin oranı da yüzde 55'ten yüzde 61'e çıktı. Derneğin üretici üyelerinin, üretime devam etme oranı ilk ankette yüzde 76 iken, ikinci ankette oran yüzde 82'ye çıktı.

Anket sonuçlarını değerlendiren OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, 132 üyenin katılımı ile gerçekleşen rapora göre; sektörde Nisan ayında yüzde 55'lik, Mayıs ayında da yüzde 52'lik daralmanın yaşanacağının öngörüldüğünü aktardı. Raporda salgının etkilerinin Haziran ayında da devam edeceğinin ifade edildiğini belirten Özalp, "Şirketlerde salgın nedeniyle yaşanan krizin etkilerinin işler açılmaya başlasa bile; Haziran, Temmuz belki Ağustos'ta bile devam edeceği düşüncesi hakim" dedi.


Koronavirüs, Özalp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:55 Kaynak: DHA

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