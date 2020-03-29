OSS/Özalp : Otomotiv parça satışları yüzde 40-50 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSS/Özalp : Otomotiv parça satışları yüzde 40-50 düştü - Son Dakika Ekonomi

OSS/Özalp : Otomotiv parça satışları yüzde 40-50 düştü

7 saat önce

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, Covid-19 salgınının otomotiv satış sonrası sektörünü de etkilediğine dikkat çekerek, "Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda ise yüzde 50'lik...

OSS/Özalp : Otomotiv parça satışları yüzde 40-50 düştü, System.String[]

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği'nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, Covid-19 salgınının otomotiv satış sonrası sektörünü de etkilediğine dikkat çekerek, "Son 2 haftalık dönemde, yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda ise yüzde 50'lik düşüşler gözlemledik" dedi.

Satışlarda düşüşlerin tamirhane kısmında yüzde 55'i bulduğunu vurgulayan Özalp, "İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Özalp, tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmesi adına, 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji ödemelerinin minimun 90 gün ertelenmesi gibi çözüm önerilerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ilettiklerini açıkladı.

Özellikle Muhtasar ve Katma Değer Vergisi'nin 6 ay ertelenmesine yönelik karara değinen Özalp, "Karar kapsamında sadece motorlu kara taşıtları imalatı ile toptan ve perakende satışını yapan firmaların bu imkandan yararlanması, bu araçlardaki yedek parçaları satan firmaların kapsam dışında tutulması sektörümüze ciddi darbe vuruyor. Satış sonrası pazarda yer alan tüm firmaların da bu imkandan yararlandırılabilmesi için bir düzenleme yapılmalı" çağrısı yaparak, öneri ve devlet desteği taleplerini şöyle sıraladı:

• 15 gün süreyle işletmeler için resmi tatil ilan edilmesi, çalışanlara ücretsiz izin uygulanması halinde işsizlik fonundan devlet desteği sağlanması,

• KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,

• İşletmelerin nakit akışının devam edebilmesi adına, ücret ve enerji ödemelerinde kullanılmak üzere yüzde 0.0 faiz ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanması;

• KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması;

• Belirli bir çalışan sayının üzerindeki işletmelere, işyeri hekimine zimmetlenmek üzere test kiti temin edilmesi;

• Muhtasar, Gelir Vergisi, SGK, İş Veren Primi ve Enerji (elektrik ve doğalgaz) ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi,

• 2020 senesi için işletmelerimize KDV istisnası uygulanması;

• İthalat ve gümrük rejimindeki bürokratik adımların kolaylaştırılması, TSE ve bazı ülkelerden ithalat sırasında alınan ek vergilerin bu yıl için yeniden düzenlenmesi,

• Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak sosyal güvenlik kurallarının oluşturulması.


Koronavirüs, Özalp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:49 Kaynak: DHA

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