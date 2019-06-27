OSS üyeleri olağan genel kurulda buluştu

2018 ve 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurul'da, önümüzdeki 2 yıl boyunca görevde olacak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulları da belirlendi. OSS Derneği'nin yeni başkanı Ziya Özalp oldu.

OSS Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği ile seçildi. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ziya Özalp, Anıl Yücetürk, Patrizio Ragusin, Ali Özçete, Serdar Aslan, Rıza Şahin, Hakan Ataoğuz, Burak Şener, Hüseyin Topal, Abdullah Yavuz, Halit Başbuğ, Erdem Çarıkçı, Zeynep Erfan, Emirhan Silahtaroğlu.

OSS Başkanı Ziya Özalp: "Sektör Olarak REKA-BERCE Güçlenebiliriz"

OSS'nin yeni başkanı Ziya Özalp yaptığı konuşmada: "Bu dönemde OSS'nin vizyonunu şekillendirecek en önemli etkenler dünyada ve ülkemizde hem otomotiv sektörünün hem de otomotiv satış sonrası sektörünün değişimi olacaktır. Dijital çağda artık sadece kazanmak ve sadece kaybetmekten bahsedemeyiz. Bu yönüyle otomotiv satış sonrası sektörünün değişim yönü ve trendleri arasında OEM'in agresif atakları, dijital oyuncular, bağlantılı araçlar, elektrikli araçlar ve değişen mobilite çözümleri bulunuyor. Sözün özü, güzel, temiz ve eşit rekabete hazırız. Rekabet, bizi daha iyiye götürdüğü müddetçe anlamlıdır. Yardımlaşarak yarışabilir, sektörümüzü güçlendirerek birlikte büyüyebiliriz. Rekabeti, spor mücadelesi olarak görme eğiliminden uzaklaşarak "REKA-BERCE" güçlenebiliriz." dedi.

Ziya Özalp yeni Yönetim Kurulu'nun hedefleri ile ilgili de şunları söyledi; "Bizim için bu dönemin altın kelimeleri yine ve daha kalın harflerle; eşitlik, şeffaflık, izlenebilirlik ve kapsayıcılık olacak. Çok sesliliğe ve yüksek sesle birlikte düşünmeye hazırız. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi yeni Yönetim Kurulu'muzun bir üyesi ve derneğimizin yeni başkanı olarak üzerime düşen görevi yerine getirmekten onur ve gurur duyacağım. Bu vesileyle bugün sizlerin karşısına bu büyük sorumlulukla çıkmama olanak ve katkı sağlayan tüm geçmiş dönem Yönetim Kurullarımıza, Başkanlarımıza ve siz değerli OSS Ailesine şükranlarımı sunarım."

Genel Kurul'un ardından yaklaşık 200 üye temsilcisi ve davetlinin katılımlarıyla, Moderatörlüğünü Rauf Ateş'in yaptığı ve Türkiye'nin tanınmış ekonomistleri Asaf Savaş Akat ve Atilla Yeşilada'nın konuşmacı olduğu bir panel gerçekleşti. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğinin değerlendirildiği panel sonunda, OSS Derneği adına Rıza Şahin panelistlere teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti. Etkinlik, tüm davetlilerin sohbet imkanı bulduğu, keyifli bir ortamda yenilen akşam yemeği ile son buldu.