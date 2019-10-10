Son Dakika Haberleri: Östersunds iflasın eşiğinde! Kulüpten açıklama geldi...
Son Dakika Spor Östersunds iflasın eşiğinde! Kulüpten açıklama geldi...

Östersunds iflasın eşiğinde! Kulüpten açıklama geldi...

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde önce Galatasaray'ı eleyerek, ardından da gruplardan çıkarak dikkatleri üzerine çeken İsveç ekibi Östersunds, iflasın eşiğine geldi.

Östersunds iflasın eşiğinde! Kulüpten açıklama geldi..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | 2017-18 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde önce Galatasaray'ı eleyerek, ardından da gruplardan çıkarak dikkatleri üzerine çeken İsveç ekibi Östersunds, iflasın eşiğine geldi.


Acil olarak 500 bin euro bulamaması halinde iflas bayrağını çekecek olan İsveç ekibi, taraftarlarından yardım istedi.


Östersunds kulübünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


"Yaşadığımız ekonomik krizi aşmak için taraftarlarımıza, sponsorlara, şirketlere ve zengin iş adamlarına ihtiyacımız var. Hepinizden destek bekliyoruz. Östersunds kulübü olarak Avrupa kupalarında hiç yaşamadığımız anıları yaşadık. Arsenal'i Emirates Stadı'nda yendiğimiz zaman deplasmana 5.000 taraftarla gitmiştik. Bu güzel anıları, hatıraları yaşatmak için desteğinizi bekliyoruz."

Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:56 
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