Son Dakika Haberleri: OSTİM'de sanayi-üniversite uyumunu artıracak iş birliği
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OSTİM'de sanayi-üniversite uyumunu artıracak iş birliği

6 saat önce

OSTİM Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD) ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında üniversite birikimi ve sanayi pratiğini bir araya getirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

OSTİM'de sanayi-üniversite uyumunu artıracak iş birliği, System.String[]

OSTİM Sanayici İşadamları Derneği (OSİAD) ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında üniversite birikimi ve sanayi pratiğini bir araya getirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

OSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleştirilmesi için asgari 3 yıl geçerli protokole OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci ile Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek imza attı.

Ekinci, söz konusu iş birliğinin, müfredat hazırlıkları, uygulamalı eğitim, mesleki yeterlilik, girişimcilik, kariyer planlama ve rehberlik gibi alanları kapsadığını, öğrencilerin dernek üyesi işletmelerde staj, eğitim/iş başı eğitimi faaliyetlerine katılabilmesi için planlama ve organizasyon faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirileceğini bildirdi.

Mesleki teknik eğitim alanında verilen hizmetlerin ve üretimin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin kullanım alanlarının artırılması projelerini de üniversiteyle yapacaklarını vurgulayan Ekinci, "Sanayimizin, gelişen ve değişen teknolojiler doğrultusunda üretim yetkinliklerini ve yeterliliklerini uyumlu hale getirmesi için elimizden gelen çabayı harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Yıllardır, üniversite-sanayi iş birliğini önemli bir eksiklik olarak görüyor ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin sahaya aktarılması gerektiğini söylüyorduk. Sanayimizin de üniversitelerin ürettiği bilgiye ihtiyacı vardı. Bu iş birliği, aynı zamanda üniversitelerde yetişen gençlerin istihdamını sağlayacağı gibi sanayiyi de ihtiyaç duyduğu nitelikli elemana kavuşturacak. Böylece sanayimizin de katma değeri yüksek nitelikli ürünler üretmesi mümkün olacak."

Murat Yülek, Ekinci, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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