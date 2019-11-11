Son Dakika Haberleri: OSTİM'den "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek
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OSTİM'den "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca yurt genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes: 11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" etkinliği kapsamında, OSTİM OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesi 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

OSTİM'den

Tarım ve Orman Bakanlığınca yurt genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes: 11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" etkinliği kapsamında, OSTİM OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesi 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent mevkisindeki programa, OSTİM OSB ve OSTİM Teknik Üniversitesi çalışanları, aileler ve öğrenciler katıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Ülkemize, şehrimize ve dünyamıza olan borçlarımızdan birisi etrafımızı yeşillendirmek. Biz de bugün OSTİM Teknik Üniversitesi ailesi olarak, öğrencilerimiz, hocalarımız, idari personelimiz ve ailelerimizle burayı ağaçlandırmaya geldik. Bugünü, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de başlatılan '11 Milyon Fidan Kampanyası'nın dahilinde yaptık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, OSB ve üniversiteyle birlikte 15. parselde fidan diktiklerini belirterek, "Ağaçla, toprakla buluştuk. Gençlerle buluştuk. Çok mutluyuz, heyecanlıyız." sözlerini kaydetti.

Ankara, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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