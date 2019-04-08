OSTİM'den yerel yönetimlere "yerli üretim" çağrısı
48 dakika önce
OSTİM OSB Başkanı Aydın, "Kurumsal olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere yerel yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde yerli üretim önceliklendirilmelidir" dedi.
OSTİM OSB
Başkanı Aydın
, "Kurumsal olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere yerel yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde yerli üretim önceliklendirilmelidir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:48
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