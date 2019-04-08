Son Dakika Haberleri: OSTİM'den yerel yönetimlere "yerli üretim" çağrısı

OSTİM'den yerel yönetimlere "yerli üretim" çağrısı

48 dakika önce

OSTİM OSB Başkanı Aydın, "Kurumsal olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere yerel yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde yerli üretim önceliklendirilmelidir" dedi.

OSTİM'den yerel yönetimlere
OSTİM OSB Başkanı Aydın, "Kurumsal olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere yerel yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde yerli üretim önceliklendirilmelidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:48 

Aydın, OSB, Ekonomi
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