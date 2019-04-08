Son Dakika Haberleri: Ostim'den Yerel Yönetimlere "Yerli Üretim" Çağrısı

Ostim'den Yerel Yönetimlere "Yerli Üretim" Çağrısı

1 saat önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, yerel yönetimlerin yatırım ve tedariklerinde yerli üretimin önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ostim'den Yerel Yönetimlere
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, yerel yönetimlerin yatırım ve tedariklerinde yerli üretimin önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın, yazılı açıklamasında, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Artık geleceğe odaklanılması çağrısı yapan Aydın, "Ekonomin temel dinamiklerinden olan üretimi ve sanayileşmeyi daha çok önemsemeli ve hızlı adımlarla geliştirmeliyiz. İçinde bulunduğumuz ortamdan Türkiye'yi çıkartacak yegane rota; yerli ve milli sanayinin çarklarını hiç durmadan döndürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, sanayicilerin istihdamı artırma, katma değerli üretimi geliştirme ve Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirme yolunda tüm gücüyle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimiz, bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yaparken, diğer taraftan da reel sektörü geliştirme noktasında önemli yükümlülükler üstlenmektedir. Kurumsal olarak altını sıkça çizdiğimiz üzere yerel yönetimlerin, yatırım ve tedariklerinde yerli üretim önceliklendirilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:19 Kaynak: AA

OSB, Aydın, Ekonomi
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