OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz" - Son Dakika

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın yaptığı yazılı açıklama, KOBİ'lerin krizlere karşı daha esnek, dirençli ve çevik refleks gösterebildiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bireysel, kurumsal, bölgesel ve ülke olarak paradigmalarda değişimler olduğuna işaret eden Aydın, pandemi öncesi ve sonrası diye bir milat oluştuğunun altını çizdi.

Aydın, pandemi ile dünyanın düzenini ve insanların bakış açısını değiştirecek bir olay yaşandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi öncesinde sanayi, üretim ciddi ve hareketli bir şekilde devam ediyordu. Pandemiden sonra işe bakışımızda, çalışma, üretim, yönetim ve iletişim şekillerimizde ciddi değişimler, kırılmalar ve farklılaşmalar oluştu. Dijitalleşme, uzaktan eğitim, uzaktan toplantı, sanal ortamlarda ticaret ve fuarlar bunlar hayal gibi duran işlerdi. Bir anda, 'olması lazım ve hemen yapmalıyız'a dönüştü."

"Toplantıları dijital ortamda gerçekleştirdik"

OSTİM firmalarının ürünlerini, imkan ve kabiliyetlerini alternatif ülke ve pazarlara yönlendirme noktasında son yıllarda e-ticaret başta olmak üzere yeni metotlar geliştirdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Organizasyonları ertelemeden, toplantılarımızı sanal ortamda yapmaya devam ettik. Ürünlerimizin tanıtımıyla ilgili olarak bu platformu geliştirmek için şu anda yoğun çaba sarf ediyoruz. Sanal ortamda sipariş alıp üretim yapma konusu bizim en öncelikli gündemlerimizden biri. Onun da şu anda çok acil şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

Aydın, OSTİM bünyesinde kurulan Dış Ticaret Koordinatörlüğünün faaliyetleriyle yeni ve alternatif pazarları keşfetmeyi, böylece firmaların ihracatını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Uluslararası fuarlara katılım konusunda özelikle Dış Ticaret Koordinatörlüğümüzün organizasyonlarıyla firmalarımızı ticaret ataşelerimizle buluşturuyoruz. Ülkeler bazında yeni dünyada ticareti nasıl yapabileceğimizi, ülkelerin fırsatlarından ve imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın, Aydın, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın: 'Ticaret ataşeleriyle yeni pazarlar keşfediyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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