Son Dakika Haberleri: OSTİM OSB'den "sanayi için uzun vadeli plan" talebi

OSTİM OSB'den "sanayi için uzun vadeli plan" talebi

54 dakika önce

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, "Uzun vadeli stratejik plana ihtiyacımız var. Dişimizi tırnağımıza takarak 10 yıllık süre içinde neleri yapmamız gerektiği konusunda bir öncelik sıralaması oluşturmalıyız" dedi.

OSTİM OSB'den
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın, "Uzun vadeli stratejik plana ihtiyacımız var. Dişimizi tırnağımıza takarak 10 yıllık süre içinde neleri yapmamız gerektiği konusunda bir öncelik sıralaması oluşturmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:25 

Orhan Aydın, Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
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