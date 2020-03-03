OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Hezarfen OSTİM ENERJİK İş birliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Hezarfen Projesi'nin ilk defa 2007 yılda başlatıldığını anımsattı.

Projenin hedeflerine değinen Asan, KOBİ ve sanayicilere sınai mülkiyeti ulusal ve uluslararası alanda kaldıraç olarak kullanmayı öğretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Asan, firmalara, Ar-Ge'yi, markalaşmayı, patenti ve tasarımı nasıl avantaja çevirebilecekleri hususunda yardımcı olmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Her yıl 26 Nisan'da kutlanan Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "yeşil bir gelecek için yenilik" olduğunu belirten Asan, Hezarfen OSTİM Temiz Enerji Projesi'nin de bu temayla uyumlu olduğunu dile getirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da projenin çıktılarının başka çalışmalar için de altyapı niteliğinde olduğuna işaret ederek, bölgedeki firmaların dünyayla rekabet edebilen bir yapıya kavuşmasını istediklerini kaydetti.

Aydın, patentin önemini vurgulayarak, "Bu nedenle bölgemizdeki KOBİ'lerde farkındalığı artırmak için TÜRKPATENT ile iş birliğine her zaman hazırız." dedi.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik de proje kapsamında yapılan çalışmalarla kamuya, özel sektöre ve OSB'lere yarar sağlandığını aktardı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzalandı.

Proje hakkında

Hezarfen Projesi, TÜRKPATENT tarafından "Türk KOBİ'lerinin inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi" için uygulanıyor. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve yenilikçi yönü bulunan KOBİ'lerin hedef kitle olarak belirlendiği proje kapsamında, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 30 KOBİ'nin sınai mülkiyet potansiyelleri tespit edilecek ve birebir danışmanlık hizmeti verilecek.