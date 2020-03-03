OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği - Son Dakika Ekonomi

OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği

12 dakika önce

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:07 
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