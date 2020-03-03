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OSTİM OSB ve TÜRKPATENT arasında iş birliği
12 dakika önce
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:07
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