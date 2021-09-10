Ostim sanayicileri, Kredi Garanti Fonu'nda "makul" kredi faizi bekliyor

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, üzerinde çalışılan yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin açıklanmasını ve kredi faizinin makul seviyelerde tutulmasını beklediklerini bildirdi.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, KGF desteklerinin, piyasanın rahatlatılması ve ihracatın desteklenmesi anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Kredilerin uzun vadeli olmasının büyük bir avantaj olduğunu ancak daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için faizlerin de özendirici olması gerektiğini vurgulayan Ekinci, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından bir süre önce ilan edilen yeni KGF destek paketinin üç ayaklı olduğuna dikkati çekti.

Paketin ilk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara, ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanının sağlanmasını öngördüğünü belirten Ekinci, diğer desteğin imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile uzun vadeli kredi verilmesini, üçüncü desteğin de ihracat potansiyeli olan KOBİ'lerin Eximbank kredilerinden yararlanmasını kapsadığını aktardı.

Bu paketi piyasanın rahatlatılması açısından olumlu bulduklarını ve reel sektörün canlandırılması bakımından kredilerin uzun vadeli olmasının işletmelere cazip geldiğini ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Ekonominin çarklarının döndürülmesinde kuşkusuz ki bu krediler çok yararlı ancak bu paketin başka desteklerle daha da cazip olacağına inanıyoruz. Örneğin ihracatçı firmalara hem vergi hem SGK desteği mutlaka sağlanmalı. Ayrıca KGF kredi faizlerinin de özendirici olması gerekir. Uzun vadeli olduğu için tercih edilen KGF kredilerinin faizinin de makul seviyelerde tutulmasını bekliyoruz. KGF kredi faizleri, piyasa faizlerine göre daha makul seviyeye getirilirse yararlanacak işletme sayısı artar, bu da ekonominin kılcal damarlarını canlandırır."