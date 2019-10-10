Son Dakika Haberleri: OSTİM Teknik Üniversitesi ile KARDEMİR arasında iş birliği
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OSTİM Teknik Üniversitesi ile KARDEMİR arasında iş birliği

51 dakika önce

OSTİM Teknik Üniversitesi ile Kardemir AŞ arasında, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve proje çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile KARDEMİR arasında iş birliği, System.String[]

OSTİM Teknik Üniversitesi ile Kardemir AŞ arasında, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve proje çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, Kardemir ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasındaki Ar-Ge ve proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu ile işletme uygulamaları ve girişimcilik proje dersi ana başlıklarındaki protokole, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek ile Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan imza attı.

Soykan, sanayinin içindeki bir üniversite ile ilk defa iş birliği yaptıklarını belirterek, "Karabük Üniversitesi ve ODTÜ ile iş birliklerini başlattık. Yeni ürün geliştirmeden ithal ikamesi çeliklerin Türkiye'de üretilmesine, Ar-Ge projeleri yapılmasından teknopark hizmetlerinden yararlanılmasına, üniversitenin aklından sanayiye geçen yola aracılık etmekten memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

Yülek de iş birliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Ar-Ge başta olmak üzere pek çok konuda başarılı çalışmalar ortaya koymayı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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