OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı - Son Dakika

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı

16.03.2021 16:25

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Milletimizin büyük bir çoğunluğunun ortak hedeflerinden birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi inşa etmektir" "İnsanların en büyük başarısı aslında insanlıklarıyla...

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:

"Milletimizin büyük bir çoğunluğunun ortak hedeflerinden birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi inşa etmektir"

"İnsanların en büyük başarısı aslında insanlıklarıyla ortaya koydukları değerlerdir"

ANKARA - OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından ilk fahri doktora unvanı Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Nevzat Kor'a ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Recai Kutan'a tevcih edildi.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törenle Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Nevzat Kor'a ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Recai Kutan'a fahri doktora beratı tevcih edildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada OSTİM çatısı altında çok anlamlı bir törende bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben OSTİM'in kuruluş günlerinden itibaren bilen birisi olarak söyleyeyim gerçekten örnek bir üniversite oldu. İnşallah çok daha başarılı bir şekilde yoluna devam eder. Türkiye'nin sanayileşmesi ve daha ileriye gitmesi için verilen mücadelenin Ankara ve Türkiye ölçeğinde önemli bir işaret taşı oldu. Bu salonda bulunanların, milletimizin büyük bir çoğunluğunun ortak hedeflerinden birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Onun için de başta sanayi alanındaki kalkınma olmak üzere toplumun her alanında kalkınmanın eş zamanlı olarak sağlanması, işte burada olduğu gibi makine sanayiinden yüksek teknolojilere kadar, savunma sanayiinden diğer bütün alanlara kadar elimizdeki imkanların el verdiği ölçüde azami ölçüde istifade ederek ülkemizi ileriye götürmek hepimizin ortak hedefi olmak zorundadır. El ele yaşadığımız dönemde ve yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu imkanlar çerçevesinde Türkiye'nin daha güçlü, düzenli şekilde ileriye doğru yürümesi gerekir. Bunun için de yıllardır konuştuğumuz şeylerden bir tanesi üniversite ile sanayinin iş birliği içinde olmasıdır. Üniversitenin toplumsal hayatın her tarafıyla yakın bir temas içerisinde olmasıdır. İşte OSTİM Teknik Üniversitesi bu fikirlerle doğdu. Ben bu üniversite projesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu örnek Türkiye'nin başka şehirlerinde de örnek alınarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemize vesile olur" diye konuştu.

"İnsanların en büyük başarısı aslında insanlıklarıyla ortaya koydukları değerlerdir"

Fahri doktora unvanı verilen Kor ve Kutan'ı yakından tanıdığı için büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Onları yakından tanımak dolayısıyla şanslı olduğumu da ifade etmek isterim. Muhterem Recai Kutan beyefendi ve muhterem Nevzat Kor hocamız her ikisi de bizim neslimiz bakımından ve Türkiye'de çok uzun nesiller boyunca süren üstün fedakarlıkları ve gayretleri dolayısıyla tanıyan herkes tarafından örnek alınmış şahsiyetlerdir. İnsanların başarısı sadece mesleki başarılarıdır. Sadece kariyerlerinde üstün başarılar elde etmesi yeterli değildir. İnsanların en büyük başarısı aslında insanlıklarıyla ortaya koydukları değerlerdir. Recai Kutan Bey Anadolu'yu karış karış dolaşmış, Türkiye'nin kalkınması için gerçekten elinden gelenin azamisini ortaya koymuş, şu ana kadar da az önce ifade edildi gayretle yeniden büyük Türkiye mücadelesi için emeklerini hiç esirgemeyen bir değerli büyüğümüz. Siyaset alanında kendisiyle aynı fikirde olan, hatta kendisine karşı tamamen karşı fikirde olanların bile her zaman saygıyla, sevgiyle ve örnek olarak bahsettiği, insanlığından ders aldığı, birbiri ile aynı ortamda olduğu zaman edeple onun söylediklerini dinlediği önemli bir siyasi şahsiyettir. Bu özelliğiyle de hem teknokrat özelliğinin yanında siyasetteki bu özelliği ile de herhalde Türkiye siyasetinde ender kişilerden birisidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmuş, tabiri caizse bir akademi ordusu yetiştirmişlerdir"

Üniversite kökenli olduğu için çok fazla hoca tanıdığını belirten Numan Kurtulmuş, "Ama iki tane hocamızın ayrı yeri vardır. Bunlardan birisi rahmetli Sabahattin Zaim hocamız. Bir diğeri de Allah uzun ömürler versin Nevzat Kor hocamızdır. Her ikisinin ortak bir özelliği var. Birisi mühendislik bilimlerinde, diğeri ise sosyal bilimlerde her ikisinin de tabiri caizse fabrika yapan fabrika gibi bir özelliği vardır. Gittikleri her yerde fidan ekmişler ve o fidanların her birisiyle en zor şartlarda büyüyerek bugün Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmuş, tabiri caizse bir akademi ordusu yetiştirmişlerdir. Nevzat Kor hocamız da öyledir" ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, eski Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Başdanışmanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu eski Başkanı, 20. Dönem Adana Milletvekili Ertan Yülek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eski Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, milletvekilleri, TBMM temsilcileri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, YÖK üyeleri, dernek başkanları, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı

Recai Kutan, AK Parti, Türkiye, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Nevzat Kor ve Recai Kutan'a fahri doktora unvanı - Son Dakika


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