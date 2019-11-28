Ostim Teknopark ve BUBİTTO güçlerini birleştirdi

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BUBİTTO) ile Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ostim Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında süresiz olarak düzenlenen protokole, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Ostim Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imza attı. Protokolle üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, eşleştirme, fikri ve sınai mülkiyet hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişi, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması sağlanacak. Üniversite-sanayi iş birliği, teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılmasını hedefleyen protokolle, BUBİTTO ve Ostim Teknopark karşılıklı ihtiyaçlara yönelik ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlikleri ortak düzenlenebilecek.

Orhan Aydın, "Biz üniversite-sanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz. Özellikle kümelenme çalışmalarının olmazsa olmazı üniversite. Buradan hareket ederek, Ankara'da teknoparkı olmayan üniversitelerden bir ekosistem oluşturalım diye bu bölgeyi düzenledik. Ostim Teknopark'ta, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi var. Bu üniversitelerin teknoparkı olalım istedik. Üniversitelerin binası gibi, teknoparkı olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.