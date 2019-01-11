Östrojen Nedir?

Bir ben var ben de benden içeriOna östrojen demekte pek saygın tıp bilimiÖyle bir hormon ki kendileriGün gelir pırpır eder yüreğinGün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli...

Bir ben var ben de benden içeri



Ona östrojen demekte pek saygın tıp bilimi



Öyle bir hormon ki kendileri



Gün gelir pırpır eder yüreğin



Gün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli…

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