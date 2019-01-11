Östrojen Nedir?
16 dakika önce
Bir ben var ben de benden içeriOna östrojen demekte pek saygın tıp bilimiÖyle bir hormon ki kendileriGün gelir pırpır eder yüreğinGün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli...
Bir ben var ben de benden içeri
Ona östrojen demekte pek saygın tıp bilimi
Öyle bir hormon ki kendileri
Gün gelir pırpır eder yüreğin
Gün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli…
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:45 Kaynak: Youtube
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