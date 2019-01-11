Son Dakika Haberleri: Östrojen Nedir?

Östrojen Nedir?

16 dakika önce

Bir ben var ben de benden içeriOna östrojen demekte pek saygın tıp bilimiÖyle bir hormon ki kendileriGün gelir pırpır eder yüreğinGün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli...

Bir ben var ben de benden içeri

Ona östrojen demekte pek saygın tıp bilimi

Öyle bir hormon ki kendileri

Gün gelir pırpır eder yüreğin

Gün gelir fıttırırsın, Olursun Salvador Deli…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:45 Kaynak: Youtube

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