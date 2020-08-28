Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki çatlaklar mahalle halkını endişelendiriyor - Son Dakika

Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki çatlaklar mahalle halkını endişelendiriyor

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 1047 yıllık olduğu belirtilen Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki yarıklar, Çamlıyamaç Mahallesi halkını tedirgin ederken, yakınında bulunan caminin üzerine devrilme tehlikesinin olduğu öne sürüldü.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 1047 yıllık olduğu belirtilen Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki yarıklar, Çamlıyamaç Mahallesi halkını tedirgin ederken, yakınında bulunan caminin üzerine devrilme tehlikesinin olduğu öne sürüldü. Kilise için 2018 yılında restorasyon ihalesi yapıldığı, etrafının saclarla kapatıldığı ancak çalışmanın başlamadığı belirtildi. Çamlıyamaç Mahallesi'nde, Gürcü Kıralı Adernese'nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi, bölgenin en önemli tarihi eseri konumunda. Ne zaman yıkıldığı belli olmayan bir sütunun yerine konulan kütük ve demirle daha fazla zarar görmesi önlenen kilise, mimarisi, süslemeleri ve Çamlıyamaç Mahallesi'nde, Gürcü Kıralı Adernese'nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi, bölgenin en önemli tarihi eseri konumunda. Ne zaman yıkıldığı belli olmayan bir sütunun yerine konulan kütük ve demirle daha fazla zarar görmesi önlenen kilise, mimarisi, süslemeleri ve İncil 'den alıntıların yanı sıra yapının inşa sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kitabeleriyle her yıl başta Gürcüler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.DEFİNECİLER DE ZARAR VERDİUzundere'de turizmi canlandırmak ve tarihi yapıyı korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rölöve, restitüsyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan projede, çalışmalara 4 Mayıs 2019'de başlandı. 1 milyon 430 bin liraya mal olacak Öşvank Kilisesi'ni Güçlendirme ve Acil Mücadele Uygulama işinin 480 günde tamamlanması planlandı. 27 Ağustos 2019'da tamamlanması hedeflenen restorasyona henüz başlanmadı. Etrafı saclarla kapatılan, içerisine çelik iskele konulan tarihi yapıdaki bozulmalar devam ediyor. Görevli bekçinin emekli olması sebebiyle yerine görevlendirme olmadığı için definecilerin de zarar verdiği Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki açılmalar hemen yanındaki cami ve çevresindeki evlerde yaşayanları tedirgin ediyor. MAHALLEDEKİ CAMİ VE EVLERİ TEHDİT EDİYORÇamlıyamaç Mahalle Muhtarı Rahmi Göz, tarihi kilisenin restorasyonu için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Kilisenin içine çelik iskele konularak, etrafının sacla kapatıldığını belirten muhtar Rahmi Göz, henüz çalışmaların başlamadığını kaydetti. Bekçisi de olmayan tarihi binaya definecilerin zarar verdiğini vurgulayan Göz, "Yaklaşık 25-30 yıldan beri onarılmayı bekleyen kilise mahallemizi tehdit ediyor. Duvarlarında açılmalar var, özellikle son yıllarda kilise hemen yanındaki cami ve evleri tehdit ediyor. Onun için bir an önce onarılmasını istiyoruz" dedi. Öşvank Kilisesi'ne önceki yıllar çok sayıda turist geldiğini ifade eden Göz, hem pandemi hem de etrafının sacla kapatılması sebebiyle son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin kiliseyi ziyaret etmediğini belirtti. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Restorasyon çalışması yapılıyor. İlgili bakanlığımız kısa sürede onu da sonuçlandıracaklar" dedi.



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