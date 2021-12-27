Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 20 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Aralık'ta tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÖSYM, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için yerleştirme sonuçlarını açıkladı - Son Dakika