ÖSYM: "2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandı" - Son Dakika

ÖSYM: "2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandı"

07.10.2020 14:32
ÖSYM:

ÖSYM, 2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandığını bildirdi.

ÖSYM, 2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, "Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23: 59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir" denildi.

(İHA)

ÖSYM: 2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey geçiş Sınavı, Ön Lisans, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÖSYM: '2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandı' - Son Dakika

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