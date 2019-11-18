Son Dakika Haberleri: ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı
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ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Ales, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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