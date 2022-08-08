ÖSYM, 2022- KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.
Kaynak: AA
Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika
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