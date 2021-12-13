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ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da - Son Dakika

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da

13.12.2021 11:12
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavların tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimi'nin 'osym.gov.tr' adresinden yayımlandığını belirterek, "2022-YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecektir" dedi.

KPSS TARİHLERİKamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini de duyuran Aygün, "EKPSSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.Aygün, 2022 yılında ilk kez uygulanacak e- YÖKDİL'in 14 Mayıs, MYÖS'ün 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı'nın da 26 Haziran'da yapılacağını duyurdu.DİĞER SINAV TARİHLERİAygün, 2022 yılında yapılacak diğer sınav tarihleriyle ilgili ise, şunları kaydetti: "3 adet ALES gerçekleştireceğiz. ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım. 2022 yılında 2 kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulayacağımız yabancı dil sınavlarımızın tarihleri: YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim,YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos, ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacaktır. MSÜ 27 Mart, DGS 3 Temmuz, İSG/1 15 Mayıs, İSG/2 11 Aralık. 2022 yılında gerçekleştireceğimiz Sağlık Bakanlığı sınavlarımız ise TUS 1'inci Dönem 6 Mart, TUS 2'nci Dönem 4 Eylül, DUS 16 Ekim, EUS 16 Ekim, YDUS 18 Aralık. Sınavlarımıza katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halis aygün, Haziran, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da - Son Dakika
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