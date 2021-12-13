ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı; YKS 18-19 Haziran'da - Son Dakika

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavların tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimi'nin 'osym.gov.tr' adresinden yayımlandığını belirterek, "2022-YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecektir" dedi.