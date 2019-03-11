ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak
28 dakika önce
Sözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek.
Sözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:50
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ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak
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