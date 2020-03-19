Son Dakika › Güncel › ÖSYM: 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de... - Son Dakika
ÖSYM: 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de...
6 saat önce
ÖSYM: 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.
ÖSYM: 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı