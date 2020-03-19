ÖSYM: 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme... - Son Dakika

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ÖSYM: 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme...
6 saat önce
ÖSYM: 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.
ÖSYM: 29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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