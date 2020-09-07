ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



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